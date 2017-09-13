Hollanda'da Konsere Saldırı Tehdidinde Bulunan Kişi Serbest

Hollanda'nın Rotterdam Mahkemesi, Rotterdam kentinde yapılacak konsere terör saldırısı düzenleme tehdidinde bulunduğu için gözaltına alınan kişinin serbest bırakıldığını açıkladı.



Mahkeme tarafından yapılan yazılı açıklamada, gözaltında bulunan kişinin tutuksuz yargılanması kararı alındığı belirtildi.



Açıklamada, zanlının, hakimin ve savcının belirlediği bazı şartlara uyması gerektiğini, aksi takdirde tekrar gözaltına alınma durumu olduğu vurgulandı.



Avukat Karianne Bal, müvekkilinin güvenliği için pazartesine kadar gözaltında tutulacağını aktardı.



Bal, suçlamaların doğru olmadığını ve müvekkilinin "Telegram" adlı mesajlaşma programı üzerinden teröristleri deşifre etmeye çalıştığı için onlarla irtibat kurduğunu savundu.



Rotterdam'da geçen ayın sonunda terör saldırısı ihtimali üzerine bir konser iptal edilmiş ve ertesi gün terör saldırısı düzenleme tehdidinde bulunan kişi gözaltına alınmıştı.