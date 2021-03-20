Hollanda'da karantina karşıtı protestolar devam ediyor

Hollanda'da koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tedbirleri ve hükümeti protestolar sürüyor. Polis toplanan gruba göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahalede bulundu.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Kovid-19 kısıtlamaları protestoları devam ediyor. Başkent Amsterdam'ın merkezindeki Museumplein'da (Müze Meydanı) toplanan kalabalık, kısıtlamaların Nisan'a kadar uzatılmasını protesto etti. Polis, eylemcilere dağılmaları uyarısında bulundu. Protestolarda yer yer polis ve eylemciler arasında arbedeler çıktı.Polis toplanan gruba göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. Protestocuların maske kullanmaması ise dikkat çekti.

ÜLKE ARALIKTAN BU YANA KAPALI

Hollanda'da Aralık ayından bu yana kısıtlamalar sürüyor. Hükümet, son aldığı kararla kısıtlamaları Nisan ayına kadar uzattı. Ülkede restoranlar, kafeler, tiyatrolar, müzeler, spor salonları, havuzlar, güzellik salonları ve barlar kapalı. Öte yandan, ülkede alınan kararlar kapsamında 16 Aralık'ta uzaktan eğitime geçildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı