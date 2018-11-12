Hollanda'da Kahraman Türk'e Cesaret Ödülü

– HOLLANDA'nın başkenti Amsterdam'da, geçen yıl Hollandalı komşularını yangından kurtaran Türkiye kökenli Ekrem Karadeniz, cesaret ödülüne layık görüldü.

Hollanda ordusunda Kara Kuvvetlerinde subay olarak görev yapan Ekrem Karadeniz, 15 Mart 2017'de çıkan yangında evleri yanan iki komşusunu alevlerin içinden kurtardı. Komşularına ambulans gelene kadar ilk yarımı da yapan Karadeniz'e, bu başarısı için Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) tarafından '2018 Yılı Gebze Teknik Üniversitesi Cesaret Ödülü' verildi. Ödülü GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Aslan'ın elinden alan Karadeniz, "Bu ödülü almaktan onur duyuyorum, mutluyum ancak asıl kahramanlar Türk şehit aileleridir" dedi.

GTÜ Senato Salonu'nda düzenlenen törende Karadeniz'e Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) ve Türk Hava Kurumu da ayrıca plaket takdim etti.

"YAPMAMIZ GEREKEN ŞEYLERİN ADI KAHRAMANLIK OLUYOR"

Komşuluğun gereğini yaptığını söyleyen Karadeniz, "Öyle bencil bir dünyada yaşıyoruz ki yapmamız gereken şeylerin adı kahramanlık oluyor, yapmam gerekeni yaptım. Ödül için çok teşekkür ederim. Asıl kahramanlar çocuklarını terörle mücadele etmesi için gönderip, şehit evlatlarının acısını yüreğine gömüp hayatına devam eden Türk aileleridir. Gerçek kahramanlar onlardır" diye konuştu.

Basının bu olayı bu kadar sahipleneceğini tahmin etmediğini belirten Karadeniz, "Hollanda'daki Türk toplumu bunu olumlu yönde kullanmaya başladı. Son yıllarda olumsuz yönde geçen Türklerin adı artık olumluya döndü. Nihayet olumlu bir olay yaşadık ve bunu Hollandalılara karşı kullanabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ASKERLERİMİZ VATANIMIZI KORURKEN BİZİM DE ÜLKEMİZE KATKI SAĞLAMAMIZ GEREKİYOR"

Rektör Prof. Dr. Aslan ise, "Ekrem Karadeniz, gerçekten yapması gerekeni yaptı. Bizim kültürümüzde de komşuya her zaman yardım etmek vardır. Üniversite olarak elimizden geleni yapıp, çok çalışıyoruz. Bizim askerlerimiz o dondurucu soğukta sadece vatanlarını korumak için nöbet tutuyor. Onlar orada bu kadar zorluk yaşarken bizlerin de burada ülkemize katkı sağlaması gerekiyor. Onların hakkını ödeyemeyiz fakat biz de üniversitede bilimsel çalışmalar yaparak ülkemize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ekrem beyin de bu fedakarlığını takdire şayan bulduk. Onu aramızda görmekten dolayı çok mutluyuz" dedi.

KAHRAMAN KARADENİZ'E ÖDÜL YAĞMURU

Karadeniz'e, geçtiğimiz ay bu başarısı için Carnegie Kahramanlar Vakfı tarafından da 'kahramanlık ödülü' verilmişti. Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema tarafından ödülü alan Karadeniz, kendi hayatını riske atarak başkasının hayatını kurtaran veya kurtarma girişiminde bulunanlar için verilen 'Ulusal Kahramanlık Ödülü'nün en yüksek derecesi gümüş madalya ile onurlandırılmıştı.