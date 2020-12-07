Hollanda'da kafe ve restoran sahipleri Kovid-19 önlemlerini protesto etti

Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemlerinden dolayı zor bir dönemden geçen restoran ve kafe sahipleri hükümet karşıtı protesto düzenledi.

Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemlerinden dolayı zor bir dönemden geçen restoran ve kafe sahipleri hükümet karşıtı protesto düzenledi.

Lahey kentindeki Koekamp Meydanı'nda düzenlenen protestoda göstericiler, hükümetin Kovid-19 önlemleri kapsamında aldığı kafe ve restoranları kapatma kararını ve buna karşılık yapılan maddi yardımın yetersizliğini eleştirdi.

Göstericiler, "Kara Pazartesi" olarak adlandırdıkları protestoda mesleklerinin geleceği konusunda endişeli olduklarını belirterek, "Hükümet daha fazla yardım etmezse kafe ve restoranları kaybedeceğiz", "Bahşiş değil gerçek yardım istiyoruz", "Kafe ve restoranlar yeniden açılmazsa sonumuz gelecek", yazılı pankart ve "Köstek değil destek olun", "Kafe ve restoranları sahipsiz bırakmayın", "Benim iş yerim eşittir benim hayatım", "Mecburi kapalı eşittir yüzde yüz destek" yazılı dövizler taşıdı.

Kovid-19'dan dolayı mesleklerinin olumsuz yönde etkilendiğini ifade eden göstericiler, hükümet tarafından kafe ve restoranların bir an önce tekrar açılmasını ve zararlarının yüzde yüz karşılanmasını talep etti.

Göstericiler, hükümet acilen ek destek sağlamadığı ve işletmeleri açılmadığı takdirde, sektörün yüzde 50'den fazlasının kısa vadede iflas edeceği ve yüzbinlerce insanın işsiz kalacağı uyarısında bulundu.

Hollanda'da hükümet, 14 Ekim'de "kısmi karantina" uygulamasına geçildiğini ve kısıtlamalar kapsamında kafe ve restoranların yeniden kapalı kalacağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Aşıran