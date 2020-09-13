Hollanda'da "İstanbul Connected" resim sergisi düzenlendi
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Hollanda'da "İstanbul Connected" resim sergisi düzenlendi

Hollandalı besteci ve müzik yapımcısı Wim Selles'in İstanbul'daki sokak müzisyenlerini konu alan "İstanbul Connected" adlı resim sergisi, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) sanatseverlerle buluştu.

Hollanda'da
13.09.2020 18:55 | Son Güncelleme: 13.09.2020 19:50

Hollandalı besteci ve müzik yapımcısı Wim Selles'in İstanbul'daki sokak müzisyenlerini konu alan "İstanbul Connected" adlı resim sergisi, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) sanatseverlerle buluştu.

Hollandalı sanatçı Selles'in 'SufiBach' adlı uluslararası bir müzik projesi kapsamında 2014-2020 yılları arasında İstanbul'a yaptığı ziyaretler sırasında çektiği sokak müzisyenleri resimlerinden oluşan sergisi, ziyarete açıldı.

İstanbul'daki sokak müzisyenlerini altı senedir takip eden ve fotoğraflayan Selles, "SufiBach projesinde aradığım ilhamı büyük ölçüde İstanbul sokaklarında buldum." dedi.

Selles, sergiyi düzenleyen YTB yetkililerine teşekkür etti.

Etkinlikte konuşan Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Abdullah Altay, "Güzel bir serginin açılışında beraberiz. Herkesi İstanbul'un sokak müziğini yansıtan bu fotoğrafları görmeye davet ediyorum." dedi.

Sergi, Amsterdam YEE'de 2 ay boyunca gezilebilecek.

Kültürlerarası bir müzik projesi

İstanbul'da Hollanda Başkonsolosluğunun desteğiyle 'SufiBach' adı altında kültürlerarası bir müzik topluluğu oluşturuldu.

Türk ve Hollandalı müzisyenleri bir araya getiren projede Johann Sebastian Bach'ın eserleri Sufi repertuarıyla harmanlanarak bir seçki oluşturuldu.

Proje kapsamında sık sık İstanbul'a gelen Selles, İstanbul sokaklarında çalınan müzikleri fotoğraflara aktardı.

Kaynak: AA

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