Hollanda'da İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği duvar protesto edildi
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Hollanda'da İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği duvar protesto edildi

Hollanda'da İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği duvar protesto edildi
Anadolu Ajansı / Selman Aksünger - Haberler | Güncel

Hollanda'da farklı grupların organizasyonuyla Amsterdam, Lahey, Rotterdam ve Utrecht başta olmak üzere 9 şehirde İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği duvarı protesto amacıyla gösteriler düzenlendi.

Hollanda'da farklı grupların organizasyonuyla Amsterdam, Lahey, Rotterdam ve Utrecht başta olmak üzere 9 şehirde İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği duvarı protesto amacıyla gösteriler düzenlendi.

Amsterdam'ın merkezindeki Dam meydanında yerel saatle 16.00'da toplanan kalabalık, İsrail'in inşa ettiği duvarın hukuka aykırılığına, Filistinlilere yönelik saldırılarına ve apartheid rejimi uygulamalarına tepki gösterdi.

Hollanda Filistinliler Topluluğu (PGNL) Direktörü Ayman Nijmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, protesto gösterisinin amacının İsrail'in yaptığı hukuksuzlukları unutturmamak olduğunu belirtti.

Uluslararası Adalet Divanı'nın 9 Temmuz 2004 yılında verdiği danışma görüşünde bu duvarın uluslararası hukuku ihlal ettiğinin belirlendiğini dile getiren Nijmen, "Danışma görüşünün üzerinden 17 yıl geçti fakat İsrail bunun gereğini yapmadı." dedi.

Lahey'deki gösteriler ise Uluslararası Adalet Divanı'nın önünde gerçekleştirildi.

Tüm gösterilerde "Filistin'de apartheid rejimine son ver" yazılı pankartlar taşınırken, protestolar herhangi bir olay yaşanmadan sona erdi.

Duvar danışma kararı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 10 Aralık 2003 yılında aldığı kararla Divan'a "işgal altındaki Filistin topraklarında bir duvar inşasının hukuki sonuçları"nın ne olduğuna ilişkin soru yöneltmişti.

Divan, 9 Temmuz 2004 tarihli danışma görüşünde bu duvarın uluslararası hukuku büyük ölçüde ihlal eder nitelikte sonuçlar taşıdığını tespit etmişti.

Divan, bu görüşünde diğer devletlere de inşa edilen duvarı ve hukuki sonuçlarını tanımama çağrısında bulunmuştu.

Divan'ın danışma görüşleri hukuken bağlayıcı olmamakla birlikte BM'nin yargı organından gelen böyle bir tespit uluslararası toplum tarafından ciddiye alınıyor.

Hollanda'da İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği duvar protesto edildi
Hollanda'da İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği duvar protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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