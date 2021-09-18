Hollanda'da İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi - Haberler
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Hollanda'da İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi

AA / Selman Aksünger - Haberler | Güncel
Hollanda'da İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi

Hollanda Filistin Topluluğu Vakfı (PGNL) Amsterdam Dam Meydanı'nda, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi düzenledi.

Hollanda Filistin Topluluğu Vakfı (PGNL) Amsterdam Dam Meydanı'nda, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi düzenledi.

Gösteriye katılanlar, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların tıbbi ihmalle ve buna bağlı olarak birtakım sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldıkları belirtti.

İsrail hapishanelerindeki ağır şartlara tepki gösteren göstericilerden biri AA muhabirine yaptığı açıklamada birçok tutuklunun işkenceye maruz kaldığını kaydetti.

Protestocular Filistinli mahkum Esraa Jabees'in vücudunun yüzde 60'ı yanmış olması ve acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymasına rağmen durumun hapishane yönetimi tarafından dikkate alınmadığını dile getirdi.

Göstericiler, İsrail makamlarının Jabees'in çocuğuyla görüşmesine izin vermemesini kınadı.

Jabees'in ailesi tarafından masrafları karşılanmak kaydıyla hapishaneye doktor gönderilmesi talebinin reddedildiğine dikkat çekilen protestoda Jabees'in??????? kız kardeşine yaşadığı sağlık sorunlarını anlattığı mektubu göstericilere dağıtıldı.

Gösteri Filistinli mahkumların acılarını anlatan fotoğraf sergisinin ardından sona erdi.

AA / Selman Aksünger - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hollanda'da İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi - Haberler
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