Hollanda'da İslam okuluna kundaklama girişimi

06.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:10

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da lise düzeyinde eğitim veren İslam okuluna kundaklama girişiminde bulunuldu.

Amsterdam İslam Eğitim Vakfına (AİEV) bağlı Cornelius Haga Lisesi Müdürü Soner Atasoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece okula kundaklama girişiminde bulunulduğunu söyledi.

Saldırıyı, kış tatilinden sonra eğitime bugün başlayan öğrencilerin fark ettiğini belirten Atasoy, saldırının ardından ailelerin ve öğrencilerin tedirgin olduklarını fakat kimseden korkmadıklarını sadece Allah'tan korktuklarını dile getirdi.

Atasoy, "Sabah okula geldiğimizde bir sınıfın camlarının tuğla ile kırıldığını ve sınıftaki öğretmen sandalyesinin üzerine yanıcı madde döküldüğünü fark ettik. Okulun bahçesindeki kırık camların arasında da çakmak gazı bulduk. Kimliği belirsiz kişi okulu kundaklamaya çalışmış." dedi.

Soner Atasoy, Eğitim Bakanlığı ve belediyenin, okulu kamuoyuna "terör okulu" olarak lanse ettiğini, saldırının bu nedenle gerçekleştiğini düşündüğünü söyledi.

Uyarılara rağmen okulda güvenlik önlemi alınmadığını belirten Atasoy, "Devlet ve belediye tarafından aylardır yapılan propagandalardan sonra böyle bir saldırıyı kabul etmesek de açıkçası hepimiz bekliyorduk. Sıkıntıların bitmesi için devletin ve belediyenin okul hakkında yaptığı propagandadan vazgeçip bizi kabul etmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Atasoy, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığını kaydetti.

Eğitim Bakanlığına bağlı İslam okulları, diğer okullarla aynı müfredatı işliyor.

Söz konusu okullar, İslami kimliği ile kültürüne bağlı olan ve uygulamada bu değerlere önem veren eğitim kurumları olarak biliniyor.

Cornelius Haga Lisesi

Amsterdam'da 2011 yılında lise düzeyinde İslam okulu açmak için başvuru yapan AİEV'ye izin verilmemişti.

Danıştay, Ağustos 2017'de, AİEV vakfına ait Cornelius Haga Lisesi için Eğitim Bakanlığının izin vermesi ve finansman sağlaması yönünde karar almıştı.

Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesi (AIVD), Eylül 2019'da hizmete başlayan okulda ders veren öğretmenlerin terör örgütleri ile bağlantısı olduğunu iddia etmişti.

İstihbarat ve Güvenlik Hizmetlerinin Denetimi (CTIVD) de geçen ay yaptığı yazılı açıklamada, AIVD'nin suçlamasının ağır olduğunu ve iddialarla ilgili kanıtların yetersiz olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA