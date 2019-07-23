Hollanda'da IŞİD militanına 7,5 yıl hapis cezası
Hollanda'da bir mahkeme, IŞİD üyesi olarak Irak ve Suriye'de savaş suçu işlediği ve hayatını kaybeden kurbanların çarmıha gerilen bedenleriyle fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle bir sanığı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Hollanda'da bir mahkeme, IŞİD üyesi olarak Irak ve Suriye'de savaş suçu işlediği ve hayatını kaybeden kurbanların çarmıha gerilen bedenleriyle fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle bir sanığı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Hollanda doğumlu, 24 yaşındaki Qusama Eşref Ahlafa isimli şahıs, terör örgütüne üye olmaktan da suçlu bulunmuştu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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