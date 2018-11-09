Hollanda'da Irkçılık Karşıtı Göstericilerin Yolunu Kesenlere Ceza

Hollanda'da ülkenin farklı yerlerinden ırkçılık karşıtı gösteri yapmak için belirlenen alana giden iki otobüsün yolunu kesen 34 Hollandalıya ceza verildi.

Leeuwarden Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl ırkçılık karşıtı gösteri için ülkenin farklı yerlerinden belirlenen alana giden iki otobüsün otobanda yolunu kesen 34 kişiye 80 ile 200 saat arası kamu hizmeti cezası ve bazılarına da şartlı hapis cezası verildiği bildirildi.

Açıklamada, gösteriyi engellemek isteyen grubu uzaktan yönlendiren ve elebaşı olarak görülen 40 yaşındaki Jenny Douwes'in 240 saat kamu hizmet cezasının yanı sıra bir ay şartlı hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Gösteri yapmak isteyen Kick Out Zwarte Piet (Kara Peter) Hareketi'nin yolunun kesilmesi nedeniyle protesto için belirlenen alana gidemediğine dikkat çekilen açıklamada, gösteri yapmanın temel bir hak olduğu ve yol kesenlerin hukuk dışı bir eylem yaptıkları belirtildi.

Hollanda'da Dongeradeel Belediyesi, Hristiyan dünyasında Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikola'nın (Sinterklaas) yardımcılarının siyaha boyanmasının protesto edileceği gösteriye güvenlik gerekçesiyle izin vermemişti.

Hristiyan dünyasında Noel Baba'nın temsili olarak Hollanda'ya gelişini kutlamak için düzenlenen geleneksel festivalde ırkçılık ve ayrımcılığı çağrıştırdığı gerekçesiyle Noel Baba'nın siyaha boyanmış yardımcılarının yer alması tartışmalara neden oluyor.

Ülkede çeşitli insan hakları örgütleri konuyu ulusal ve uluslararası yargıya taşımıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve Amsterdam Mahkemesinin verdiği kararda Noel Baba'nın yardımcılarının siyahi olarak tasvir edilmesinin ırkçılık barındırdığına hükmetmişti.

Hollandalı yetkililer ise söz konusu etkinliğin sıradan bir çocuk bayramı olduğu görüşünü savunuyor.