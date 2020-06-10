Hollanda'da ırkçılık karşıtı gösteri Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da binlerce gösterici, ABD'nin Minnesota eyaletinde gözaltına alınırken maruz kaldığı polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için dayanışma eylemi yaptı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da binlerce gösterici, ABD'nin Minnesota eyaletinde gözaltına alınırken maruz kaldığı polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için dayanışma eylemi yaptı.

Kaynak: AA