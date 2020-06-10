Hollanda'da ırkçılık karşıtı gösteri
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Hollanda'da ırkçılık karşıtı gösteri

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da binlerce gösterici, ABD'nin Minnesota eyaletinde gözaltına alınırken maruz kaldığı polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için dayanışma eylemi yaptı.

10.06.2020 20:31 | Son Güncelleme: 10.06.2020 20:37

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da binlerce gösterici, ABD'nin Minnesota eyaletinde gözaltına alınırken maruz kaldığı polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için dayanışma eylemi yaptı.

Hollanda'da ırkçılık karşıtı gösteri

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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