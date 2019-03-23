Hollanda'da Irkçılığa ve Ayrımcılığa Karşı Gösteri - Amsterdam

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, 21 Mart Komitesi tarafından ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı gösteri düzenlendi.

Farklı siyasi partiler ve çok sayıda kurum tarafından desteklenen gösteri kapsamında Dam Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi, Dokwerker Meydanı'na kadar yürüyüş yaptı.

Göstericiler, ellerindeki, "Mültecileri ve göçmenleri değil, kapitalizmi ve ırkçılığı suçla" ve "Mültecilere kapı açık, kapitalizme değil" yazılı pankartlar ve, "Irkçılığı durdur", "İslamofobiyi durdur", "Mültecilere kapımız açık, ırkçılara değil", "Herkes eşittir", "Hollanda doldu, bütün ırkçılar sınır dışı", "Irkçılık bir fikir değildir" ve "İnsan ol, saygılı ol" yazılı dövizler eşliğinde yürüdü.

Çok sayıda Hollandalının yanı sıra mülteciler ile farklı etnik kökenlerden ve topluluklardan göstericilerin katıldığı yürüyüşte, "şiddete, savaşa, ırkçılığa, ayrımcılığa ve İslamofobiye hayır" mesajları verildi.

Yapılan konuşmalarda, eskiden ırkçılığa karşı 10 binlerce kişi gösteri yaparken şimdilerde mecliste ırkçılığın giderek arttığı, dünyanın her yerinde sağ popülist ve aşırı sağ partilerin oylarının giderek çoğaldığı ifade edildi.

Hollanda Senatosu'nu etkileyen 20 Mart'ta yapılan eyalet meclisi seçimlerinin galibinin aşırı sağ partisi olmasına işaret edilen konuşmalarda, aşırı sağcıların seçimlerle güçlenmeye çalıştıkları kaydedildi.

Ülkede aşırı sağcı Özgürlükler Partisinin (PVV) yanı sıra şimdi de eyalet meclisi seçimlerine ilk kez katılan ve en çok oyu alan aşırı sağcı Demokrasi için Forum Partisinin (FvD) de güçlendiğine dikkat çekilerek, diğer siyasi partilerin aşırı sağa karşı zayıf kaldıkları ve oy kaybetmemek için bunu kullandıkları aktarıldı.

Çok sayıda polisin görev aldığı gösteri, olaysız son buldu.

Kaynak: AA