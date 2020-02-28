Hollanda'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

28.02.2020 00:36 | Son Güncelleme: 28.02.2020 00:36

Hollanda'nın Tilburg kentinde, bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünce yapılan yazılı açıklamada, bu akşamdan itibaren Tilburg Hastanesinde karantina altına alınan bir erkekte virüse rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, bir süre önce İtalya'nın Lombardije bölgesini ziyaret ettiği belirlenen kişinin kimlerle iletişimde bulunduğunun araştırıldığı ifade edildi.

Bunun nedeninin hastalığın ülkeye daha fazla yayılmamasını önlemek için yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA