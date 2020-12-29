Hollanda'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en fazla ölümün gerçekleştiği yıl 2020 oldu
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Hollanda'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en fazla ölümün gerçekleştiği yıl 2020 oldu

29.12.2020 15:29 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:32
Hollanda'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en fazla ölümün gerçekleştiği yıl 2020 oldu

Hollanda'da 2020'de 162 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Hollanda'da 2020'de 162 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Hollanda Merkezi İstatistik Kurumunun (CBS) verilerine göre, ülkede 2020'de ölen kişi sayısı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle öngörülenden 13 bin fazla oldu.

Ülkede 162 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği 2020, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir yılda en fazla kişinin hayatını kaybettiği sene olarak kayıtlara geçti.

Hollanda'da resmi rakamlara göre salgının başından bu yana Kovid-19 nedeniyle 11 bin 42 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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