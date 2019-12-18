Hollanda'da hükümet, azot oksit emisyonlarını azaltan yasa nedeniyle protesto edildi

18.12.2019 19:42 | Son Güncelleme: 18.12.2019 19:42

Hollanda'da binlerce çiftçi ve inşaat sektörü çalışanı, hükümet karşıtı gösteri düzenledi.

Çiftçiler ve inşaat sektörü çalışanları, hükümetin azot oksit emisyonlarıyla ilgili uyguladığı standartları protesto için farklı kentlerde gruplar halinde bir araya geldi.

Lahey kentinde Malieveld ve Koekamp Meydanı'nda toplanan göstericiler, traktörlerin üzerine, "Çiftçilere gücü ver, o zaman Hollanda muhteşem olur", "Olmayan problemi durdur", "Biz çiftçiler iklimin bilincindeyiz, bu yüzden bizi rahat bırakın" yazılı pankartlar astı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşmek için parlamento binasına gitmek isteyen göstericiler, polis tarafından engellendi.

Ülkede yerel basındaki haberlerde ise çok sayıda traktör ile bazı bölgelerde otoyolları işgal ederek mangal yapan göstericiler, Almanya sınırındaki bazı yolları bloke ederek iki ülkeye giriş ve çıkışları engelledi.

Göstericilerin otoyollarda yaptığı eylem, gün boyu trafikte aksamaların yaşanmasına ve bazı yolcuların mağdur olmasına sebep oldu.

Farklı medya kuruluşlarının bulunduğu medya merkezinin etrafını işgal eden bir grup gösterici ise kamu yayın kuruluşu NOS'tan canlı yayına çıkarılmalarını talep etti.

Göstericiler, bazı kentlerde büyük süpermarket zincirlerine ait gıda dağıtım depolarının etrafındaki yolları da işgal etti.

Bazı kentlerde ise istasyonları işgal eden göstericilerin eylemleri, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Almanya'da bazı çiftçiler de iki ülke sınırına yakın kentlerde eylemlere destek verdi.

Olaya müdahale eden polis, binalar ve yollardaki işgal eylemlerine son vererek kurallara uymayanlara ceza kesti.

Hükümetin, ülkede azot oksit emisyonlarını azaltmak için sunduğu yeni acil yasa, dün senatoda yapılan oylama sonucu kabul edildi.

Kaynak: AA