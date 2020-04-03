Hollanda'da hoparlörden ezan okundu Hollanda'da bugün birçok camide hoparlörlerden ezan okunarak, ses dışarıya verildi.

Hollanda'da bugün birçok camide hoparlörlerden ezan okunarak, ses dışarıya verildi.

Korona virüs salgınına karşı insanlar birlik olmaya devam ediyor. Hollanda'da 40 caminin ortak aldığı karar ile cuma ezanı korona virüs tehlikesi geçene kadar hoparlörden verilecek. Yetkililer, camilerin aldığı bu kararı toplumu bu zor dönemde desteklemek ve duaya çağırmak için yapıldığını açıklarken, ezan ve dualardan sonra Hollanda'daki sağlık çalışanlarına özellikle teşekkür edildi.

Amsterdam, Haarlem, Leeuwarden, Zaandam, Alkmaar, Hilversum gibi birçok şehrinde cuma ezanı hoparlörden verilirken, korona virüsünden dolayı camilerde kılınamayan namazlardan dolayı insanların evlerinde namazlarını kılmaları için 40 cami cuma ezanını hoparlörden okudu. Hollanda Fas Camiler Kurulunun, yaptığı açıklamada, "Bunu toplumumuzu desteklemek için yapıyoruz ve Allah'tan bize bu zor zamanda yardımcı olmasını ve bizlere güç vermesini istiyoruz. İnsanların cuma öğleden sonraları namaz için camiye gelmeleri çağrısı yapılırdı, ancak camiler korona virüs nedeniyle kapılarını kapatmak durumunda oldukları için, insanların evlerinden dua etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kuzey Hollanda'da bulunan Fas Camileri Konseyi Sözcüsü, ezan ve dualardan sonra Hollanda'daki sağlık çalışanlarına ayrıca teşekkür edildiğini kaydederken, çok sayıda vatandaşın ezan ve duaları dinlemek için maskeli ve tedbirli bir şekilde cami önlerinde toplandıklarını ifade etti.

Amsterdam'da bulunan Mavi Cami de bu ezan çağrısına katılırken, geçtiğimiz Kasım ayında ilk kez ezanı hoparlörden vermek istediğinde bir kişinin kabloyu kesmesi nedeni ile iptal etmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA