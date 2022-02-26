Hollanda'da Hocalı Katliamı kurbanları anıldı - Haberler

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Hollanda'da Hocalı Katliamı kurbanları anıldı

AA, Abdullah Aşıran - Güncel
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Hollanda'da, Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de Hocalı'da yaptığı katliamın kurbanları anıldı.

Hollanda'da, Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de Hocalı'da yaptığı katliamın kurbanları anıldı. Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneğince Lahey kentindeki Hocalı Soykırım Anıtı önünde düzenlenen anma programına, aralarında Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği Müsteşarı Pınar Gülün Kayseri, Azerbaycan'ın Lahey Büyükelçisi Fikret Axundov'un da bulunduğu Türk ve Azerbaycanlılardan oluşan grup katıldı.

Katılımcılara güllerin dağıtıldığı program, saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Ardından anıta çelenk ve karanfiller bırakıldı. Konuşmaların yapıldığı salonun lobisinde de resim ve fotoğraflar sergilendi.

Anma programında yapılan konuşmalarda, Hocalı'da hayatını kaybedenler rahmetle anılırken, katliamı yapanlar lanetlendi.

Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneği Başkanı İlhan Aşkın, her yıl Hocalı Katliamı kurbanlarını anarak, bu ve buna benzer katliamların bir daha yaşanmaması için dua ettiklerini söyledi.

Aşkın, "Eğer 30 yıl önce bu soykırıma dünya gözünü kapatmasaydı, halkın feryadına kulak verilseydi, o insanların acıları paylaşılıp onlara destek olunsaydı içinde bulunduğumuz 2022'de bu katliamlar devam etmezdi. Soykırımları halkımıza ve bize yaşatanlar, uluslararası mahkemelerde cezalarını çekecektir." dedi.

Hocalı'da yaşananların benzer şekilde Ukrayna'da da yaşandığına şahit olduklarına dikkati çeken Aşkın, "30 yıl önce dinine diline bakılmaksızın 'insandır' diye onların feryadı göz önünde bulundurulsaydı bugün Ukrayna'da da bu olaylar yaşanmazdı." ifadesini kullandı.

Hollanda'da Hocalı Katliamı kurbanları anıldı

Hollanda'da Hocalı Katliamı kurbanları anıldı

Hollanda'da Hocalı Katliamı kurbanları anıldı

Hollanda'da Hocalı Katliamı kurbanları anıldı

AA / Abdullah Aşıran - Güncel

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