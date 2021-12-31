Hollanda'da hırsızlar bir oteldeki ATM'yi patlattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hollanda'da hırsızlar bir oteldeki ATM'yi patlattı

Hollanda'da hırsızlar bir oteldeki ATM'yi patlattı
AA / Selman Aksünger - Haberler | Güncel

Hollanda polisi, başkent Amsterdam'ın güneydoğusundaki Diemen bölgesinde bir otelin içerisinde yer alan ATM'nin, hırsızlar tarafından patlatılması sebebiyle otelde ciddi hasar meydana geldiği açıkladı.

Hollanda polisi, başkent Amsterdam'ın güneydoğusundaki Diemen bölgesinde bir otelin içerisinde yer alan Atm'nin, hırsızlar tarafından patlatılması sebebiyle otelde ciddi hasar meydana geldiği açıkladı.

Amsterdam polisinin yazılı açıklamasında, Diemen'de yer alan "The Via" otelinin içerisindeki Atm'nin, sabah 04.20 sularında hırsızlar tarafından patlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, patlayıcı maddenin tespit edilmesi ve henüz infilak etmeyen patlayıcı olması ihtimaline karşı otelin boşaltıldığı ve bomba imha ekiplerinin olay yerine sevk edildiği kaydedildi.

Polis, oteldeki 70 kadar müşteri ve çalışanın başka bir otele nakledildiğini aktardı.

Otelin cam ve kapılarında hasar meydana gelirken olayla ilgili 2 şüphelinin arandığı bildirildi.

Hollanda'da 13 Aralık'ta Haarlem şehrindeki bir başka ATM patlatılmış, şüpheliler motosikletle kaçmıştı.

Hollanda'da hükümet ve bankalar, ülkede geçen yıllarda ATM'lerin patlatılarak soyulması olaylarına önlem için sokaktaki ATM'lerin, geceleri kapatılmalarını kararlaştırmıştı.

AA / Selman Aksünger - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title