Hollanda'da gençlerin yüzde 82'si Kovid-19 nedeniyle tükenmişlik sendromu riski altında
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Hollanda'da gençlerin yüzde 82'si Kovid-19 nedeniyle tükenmişlik sendromu riski altında

06.02.2021 16:15 | Son Güncelleme: 06.02.2021 16:18
Hollanda'da gençlerin yüzde 82'si Kovid-19 nedeniyle tükenmişlik sendromu riski altında

Hollanda'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı gençlerin yüzde 82'sinde tükenmişlik sendromu riski olduğu bildirildi.

Hollanda'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı gençlerin yüzde 82'sinde tükenmişlik sendromu riski olduğu bildirildi.

Ulusal Stres ve Tükenmişliği Önleme Merkezince (NCPSB) yapılan araştırmada, ülkede neredeyse tüm gençlerde psikolojik sorun tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Araştırmaya göre, gençlerin yüzde 82'sinde Kovid-19'dan dolayı tükenmişlik sendromu riski mevcut.

NCPSB Müdürü Theo Immers yaptığı yazılı açıklamada, tüm bir neslin yok olmasından korktuğunu belirterek "Kovid-19 öncesinde tükenmişlik sendromu zaten halk arasında bir numaralı hastalıktı. Ancak bu oran tüm halk arasında yüzde 17,3 iken yapılan araştırmadan sonra bunun sadece gençlerde yüzde 82 civarında olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Rakamların sadece endişe verici olmadığını ifade eden Immer, yaklaşan "felaketi" önlemek için hiçbir şey yapılmamasının da şok edici olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Aşıran

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