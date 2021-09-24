Hollanda'da geçen yıl 750 binden fazla kişi internet üzerinden cinsel tacize uğradı
Hollanda'da 2020 yılında 750 binden fazla yetişkinin internet üzerinden cinsel tacize uğradığı belirtildi.
Hollanda'da 2020 yılında 750 binden fazla yetişkinin internet üzerinden cinsel tacize uğradığı belirtildi.
Hollanda İstatistik Kurumunun ( Cbs ) yayımladığı rapor, geçen yıl ülkede yetişkin nüfusun yüzde 5'ten fazlasının internette cinsel tacize maruz kaldığını gösterdi.
Kadınlarda internet üzerinden taciz vakaları yüzde 6,7, erkeklerde ise yüzde 4,1 olarak kaydedildi.
Taciz vakalarının genç yetişkinlerin yanı sıra farklı cinsel kimliğe sahip bireylere karşı daha fazla işlendiği gözlendi.
CBS'nin araştırmasında, Hollanda'da 16-18 yaşlarındaki kız çocuklarının yüzde 30'unun, 18-24 yaşlarındaki kadınların ise yüzde 23'ünün tacize uğradığına dikkat çekildi.
Tacizlerin çoğunlukla cinsel içerikli şaka, uygunsuz ve müstehcen fotoğraf ve görüntü yoluyla yapıldığı aktarıldı.
Raporda ayrıca, tacize uğrayan her 10 kişiden 1'inin psikolojik sorun yaşadığı ifade edildi.