Hollanda'da Gambiya'nın Uluslararası Adalet Divanında Myanmara karşı açtığı davaya destek

10.12.2019 18:58 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:58

Avrupa Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı Hollanda İslam Federasyonu (NIF), Gambiya'nın, "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması"na yönelik Myanmar'a karşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davaya destek verdi.

NIF yöneticileri ve üyeleri, duruşmanın yapıldığı saatte Lahey'de UAD'nin önünde toplandı.

Federasyon adına yapılan basın açıklamasında, Gambiya'nın UAD'de Myanmar devleti aleyhine açtığı davanın desteklendiği belirtildi.

Açıklamada, özgürce yaşama hakkının vazgeçilmez temel haklardan olduğu vurgulanırken, "Yaklaşık 50 yıldır her türlü hakları gasp edilen ve sistematik bir soykırıma maruz kalan Arakanlı Müslümanların halkının hak ve adalet mücadelesine öncülük eden Gambiya hükümetine teşekkür ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara soykırım, sürgün ve diğer hak ihlallerinin hesabını UAD'de vermesi gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Uluslararası toplum, Arakanlı Müslümanların etnik kimliklerini, vatandaşlık ve vatandaşlıktan doğan haklarını acilen teminat altına almalı ve soykırımdan kaçan Arakanlı Müslüman mültecilerin ülkelerine tam bir vatandaş olarak gönüllü ve onurlarını koruyarak geri dönmelerini sağlamalıdır. Aksi takdirde Myanmar hükümetine karşı uluslarası yaptırım uygulanmalıdır. Myanmar yönetiminin, geçmiş yönetimlerin hatalarını aynıyla tekrar etmekten vazgeçerek Arakanlı Müslümanların sosyo-kültürel, siyasi ve ekonomik haklarını garanti altına alması, Myanmar'da olduğu kadar bölge barışına da olumlu katkı sağlayacaktır. Bunun için başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası camia da üzerine düşeni yapmalıdır."

Açıklamada ayrıca, UAD'nin vereceği kararla insanlara karşı soykırım, toplu katliam ve etnik temizlik suçlarının karşılıksız kalmayacağını insanlık adına ortaya koyması gerektiği aktarıldı.

Eylem, Arakanlı ve tüm Müslümanlar için yapılan duayla son buldu.

Gambiya'nın, "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması"na ilişkin Myanmar'a karşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davayla ilgili bugün yapılan ilk duruşmada, Gambiya tedbir kararı taleplerini sundu.

Dava, 12 Aralık'ta kadar devam edecek.

UAD'de, Myanmar Devlet Başkanı Aung San Suu Çi başkanlığındaki bir ekip, Gambiya'nın taleplerine yarın itiraz edecek.

Gambiya soykırımın soruşturulması için UAD'ye başvurmuştu

Gambiya, İİT adına, 11 Kasım'da Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması için UAD'ye başvurmuştu.

Diğer yandan, Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılık Ofisi, geçen hafta, Myanmar'ın işlediği insanlığa karşı suçlarla ilgili geçen yıl başlatılan ön incelemenin tamamlandığını ve 14 Kasım 2019'da ön inceleme dairesinin verdiği kararın akabinde soruşturmaya başlandığını duyurmuştu.

– Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA