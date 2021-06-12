Hollanda'da Filistin'e destek gösterisi
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Hollanda'da Filistin'e destek gösterisi

Hollanda'da Filistin'e destek gösterisi
Anadolu Ajansı / Abdullah Aşıran - Haberler | Güncel

Hollanda'nın Rotterdam kentinde Filistin İçin Öğrenciler Vakfı, Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde Filistin İçin Öğrenciler Vakfı, Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Schouwburg Meydanı'nda toplanan çok sayıda gösterici, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı sistematik baskı ve saldırılarına tepki gösterdi.

Çoğunluğu Hollandalı olan göstericiler, Filistin halkıyla dayanışma içinde olunduğunu belirtirken gösteride yapılan konuşmalarda İsrail'in insan haklarını çiğnediği vurgulandı.

İsrail'in sistematik şekilde Filistinlilere baskı ve apartheid uyguladığı, İsrail'in yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi ve ardından Filistinlilerin zorla sınır dışı ve yerinden edilmesi yoluyla BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca uluslararası hukuku birçok kez ihlalden suçlu olduğuna dikkat çekildi.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Filistin için özgürlük" sloganları attı.

Protestocular, "Filistin için Özgürlük", "Apartheid'a 'hayır' de ve son ver", "Filistin ile beraberim", "Orası senin evin değil", "Özgür Filistin" ve "İşgali durdur" yazılı dövizler taşıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Aşıran

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