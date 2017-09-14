Hollanda'da FETÖ'cü İş Adamları Teker Teker Vuruluyor

Üç hafta önce de Hollanda'da faaliyet gösteren HFC'nin (Halal Fried Chicken) ortaklarından Zeki Dilek bacağından kurşunlanarak yaralanmıştı. 11 Eylül Pazartesi günü ise HFC'nin sahibi olduğu söylenen Ali Ekrem Kaynak kurşunlanarak öldürüldü.

FETÖ'YE VERDİKLERİ DESTEĞİ HER FIRSATTA AÇIKLADILAR

Ali Ekrem Kaynak ve Zeki Dilek, FETÖ'ye destek vererek Amsterdam Genç İşadamları Derneği'nin (AGİAD) faaliyetlerine katılmışlardı. 2015 yılında "Bu Bayram da Evde Yokuz" sloganıyla Afrika'ya giden Ali Ekrem Kaynak ve Zeki Dilek, FETÖ'nün yayın organı Zaman Hollanda'ya da bu konuya ilişkin röportaj vermişlerdi. Ali Ekrem Kaynak "Ben buralara Time To Help Hollanda gönüllüsü olarak gittim. Kendi bilet ve orada ki otel masraflarımı kendi cebimden ödedim. Biz bunları severek ve isteyerek yapıyoruz" demişti.

BİRLİKTE ZAMBİYA'YA GİTMİŞLER

Zeki Dilek ise, "Oradaki vakıfları ziyaret ettik. Ülke gerçekten son derece çok fakir. Yalnız onurlu bir ülke. Her gittiğimiz yerde bunu yerinde gördük. Bayramda evlerimizde geçirmedik ama, Türkiye'den de gelen kardeşlerimiz ile Zambiya halkı ile kardeşlik ve gönül köprüsü içinde bayramı geçirdik" ifadelerini kullanmıştı.

ŞİRKET ORTAKLARI BİRBİRİNİ Mİ VURUYOR?

Hollanda'dan yayın yapan Yeni Vatan gazetesi de konuya ilişkin önemli iddialara yer verdi. Gazete, haberde adının geçmesini istemeyen M.R. adlı kişinin açıklamalarını yayımladı. M.R. şunları söyledi:

"Sahibi oldukları 'HFC' adına şubeler açıyorlar ve kendileri gibi 'Gülen Hareketi'ne yakın olan birilerini şube ortağı yapıyorlar. İş iyi gitmeyince de böyle vakalar ortaya çıkıyor. Çok sayıda ortak aldılar ve yeni ortakları ile aralarında devamlı sıkıntı çıkıyor. Şimdiye kadar 9-10 kadar ortakları oldu ve devamlı sıkıntı içindeler. Geçmişte de, bir ortakları ile aralarında kavga çıkmıştı ve hatta o ortağı darp ederek büyük mağduriyet oluşturmuşlardı."

Ayrıca Hollanda'da 6 hafta içinde öldürülen Türklerin sayısı 5'e yükseldi.