Hollanda'da etkinlik ve eğlence sektörünün tekrar açılması için Kovid-19 önlemleri protesto edildi - Haberler
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Hollanda'da etkinlik ve eğlence sektörünün tekrar açılması için Kovid-19 önlemleri protesto edildi

AA / Abdullah Aşıran - Haberler | Güncel
Hollanda'da etkinlik ve eğlence sektörünün tekrar açılması için Kovid-19 önlemleri protesto edildi

Hollanda'da binlerce gösterici etkinlik ve eğlence sektörünün tekrar açılması için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına karşı protesto yürüyüşü düzenledi.

Hollanda'da binlerce gösterici etkinlik ve eğlence sektörünün tekrar açılması için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına karşı protesto yürüyüşü düzenledi.

Lahey, Amsterdam, Eindhoven, Tilburg, Utrecht, Leiden, Groningen, Enschede, Nijmegen ve Maastricht kentlerinde aynı anda düzenlenen "UnmuteUs" (Sesimizi aç) adlı protestolara toplam 150 bin gösterici katıldı.

Lahey kentindeki Malieveld Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, müzik ve dans eşliğinde yapılan yürüyüşte Hollanda Parlamentosunun yanından geçerek tekrar Malieveld meydanına döndü.

Göstericiler, 4 bin işletmecinin ve yüzlerce sanatçının desteklediği protestoda, hükümetin birçok Kovid-19 tedbirini kaldırmasına rağmen etkinlik ve eğlence sektörünün 1,5 yıldır kapalı kalmasına tepki gösterdi.

Ellerinde "Birisiyle dans etmek istiyorum", "Mark Rutte dans etmesini bilmiyor", "Ay'da dans ediliyor mu?", "Eğlence hakkın için mücadele et" ve "Dans beraber yapılır" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, hükümetten etkinlik ve eğlence sektöründe de Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasını istedi.

Trafiğin aksamasına neden olan yürüyüşe polis müdahalede bulunmadı.

AA / Abdullah Aşıran - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hollanda'da etkinlik ve eğlence sektörünün tekrar açılması için Kovid-19 önlemleri protesto edildi - Haberler
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