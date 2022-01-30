Hollanda'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi - Haberler
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Hollanda'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

AA, Selman Aksünger - Güncel
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Hollanda'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Hollanda'da son 24 saatte 75 bin 199 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Hollanda'da son 24 saatte 75 bin 199 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünden (RIVM) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte belirlenen 75 bin 199 vaka ile salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Toplam vaka sayısının 4 milyon 320 bin 257 çıktığı ülkede, son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 21 bin 272'ye yükseldi.

Hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 25 artarak 1154'e ulaşırken, yoğun bakımdaki hasta sayısı 4 azalarak 209 oldu.

Ülkede son bir haftada günlük vaka sayısı ortalamada 61 bin 500'ü geçerken, yaklaşık 2,5 ay yürürlükte kalan kapanma tedbirlerine 25 Ocak'ta 6 haftalığına son verilmişti.

AA / Selman Aksünger - Güncel

Hollanda, Güncel, Haber

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