Hollanda'da dünyanın en büyük çiçek mezatı çöktü Dünyanın en büyük çiçek mezatının bulunduğu Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle işlem yapılamaması yüzünden çöktü.

Dünyanın en büyük çiçek mezatının bulunduğu Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle işlem yapılamaması yüzünden çöktü. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen çiçekler ise çöpe dökülüyor.