Hollanda'da devletin sosyal konutlarını kiralamak isteyenlerin ortalama 7 yıl beklemesi gerekiyor

Hollanda'da yapılan bir araştırmada, devletten sosyal konut kiralamak isteyen düşük gelirli kişilere ortalama 7 yıl sonra sıranın geldiği belirtildi.

Hollanda'da yapılan bir araştırmada, devletten sosyal konut kiralamak isteyen düşük gelirli kişilere ortalama 7 yıl sonra sıranın geldiği belirtildi.

Hollanda'nın ulusal haber ajansı NOS'nin yaptığı araştırmaya göre, ülke genelindeki 212 belediyenin yüzde 60'ında düşük gelirlilerin devletten sosyal konut kiralayabilmek için en az 7 yıl beklemesi gerekiyor.

Araştırmaya ilişkin yapılan haberde bekleme süresinin en uzun olduğu Landsmeer, Wormerland, Haarlemmermeer, Diemen ve Laren belediyelerinde ortalama bekleme süresinin 17 yıla kadar çıktığı aktarıldı.

Bekleme süresinin en uzun olduğu 10 belediyenin tamamının ülkenin kuzeyinde yer aldığı belirtilen haberde bu belediyelerdeki bekleme süresinin 14 yıldan fazla olduğu kaydedildi.

Listenin 13. sırasında yer alan başkent Amsterdam'da bekleme süresi 13 yıl 10 ay olarak dikkati çekti.

Bekleme sırasının en uzun olduğu Landsmeer'de süre 22 yıl olarak açıklanırken sıranın en hızlı geldiği Rijssen-Holten'de bu sürenin 8 ay kadar düştüğü bildirildi.

Haberde sürenin uzunluğuna ilişkin Veluwonen emlak firması yetkilisi Marco de Wilde'nin "Serbest piyasada fiyatların aşırı yüksek olması sebebiyle devletin sosyal konutlarını kiralamak isteyenlerin sayısı son yıllarda çok arttı." ifadelerine yer verildi.

Ülkede artan konut ihtiyacını gidermek için Rotterdam gibi birçok şehirde geçici küçük taşınabilir evler inşa edilerek sosyal konut talebinin karşılaması planlanıyor.

Hollanda İçişleri Bakanlığı ülkedeki konut sıkıntısını gidermek ve inşaat firmalarını teşvik etmek için emlak vergilerinde indirime gitmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger