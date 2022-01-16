Hollanda'da Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi - Haberler
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Hollanda'da Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi

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- Hollanda'da Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da binlerce kişi, Covid-19 önlemlerini protesto etti.

- Hollanda'da Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi

AMSTERDAM - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da binlerce kişi, Covid-19 önlemlerini protesto etti.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Nederland in Verzet (Hollanda Direnişte) adlı aktivist grup tarafından düzenlenen Covid-19 önlemleri ve aşı kampanyası karşıtı protesto gösterisine binlerce kişi katıldı. Çok sayıda polisin görevlendirildiği eylemde göstericiler, ellerinde pankartlar ve sarı şemsiyelerle yürüdü. Çiftçilerin de traktörleriyle destek verdiği protestoda sık sık hükümet karşıtı sloganlar atıldı.

Hollanda'da artan kamuoyu ve muhalefet baskısının ardından Başbakan Mark Ruttei, geçtiğimiz cuma günü zorunlu olmayan mağazalar, kuaförler, güzellik salonları ve diğer hizmet sağlayıcıların sıkı koşullar altında yeniden açılmasına izin vererek, ülkede uygulanan karantina tedbirlerini kısmen kaldırmıştı. Covid-19'un Omicron mutasyonundan hastanelerin hasta kapasitesinin nasıl etkileneceği konusundaki belirsizlik nedeniyle barlar, restoranlar ve kültürel mekanların en az 25 Ocak'a kadar kapalı kalacağı ifade edildi.

Hollanda'da salgının başından bu yana 3 milyon 568 bin 999 kişide Covid-19 tespit edilirken, 21 bin 155 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Hollanda'da Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi

Hollanda'da Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi

Hollanda'da Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi

Hollanda'da Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi

Hollanda'da Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi

Hollanda'da Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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- Hollanda'da Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da binlerce kişi, Covid-19 önlemlerini protesto etti.

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