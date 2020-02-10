Hollanda'da Çin'in Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi
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Hollanda'da Çin'in Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Çin'in Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri ile 5 Şubat 1997'de 800 kişinin hayatını kaybettiği Gulca katliamı protesto edildi. Gulca katliamında ne olmuştu?

10.02.2020 01:14 | Son Güncelleme: 10.02.2020 01:14
Hollanda'da Çin'in Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi

'nın başkenti Amsterdam'da, Çin'in Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri ile 5 Şubat 1997'de 800 kişinin hayatını kaybettiği Gulca katliamı protesto edildi.


Avrupa Doğu Türkistan Eğitim Merkezi Vakfı tarafından Dam Meydanı'nda organize edilen eyleme, aralarında Uygurlar, Türkler ve Hollandalıların da bulunduğu yüzlerce kişi katıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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