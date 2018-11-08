Hollanda'da Çiçekçilik Ticareti Fuarı'nda Türk Standına Yoğun İlgi

Hollanda'da düzenlenen Uluslararası Çiçekçilik Ticaret Fuarı'na (IFTF) 15 yıldır katılan Türkiye'nin standı büyük ilgi gördü.

Haarlem kentine bağlı Vijfhuizen köyünde düzenlenen fuarda Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (OAİB) üyesi 13 firmanın kendi ürettikleri ürünler tanıtıldı.

Fuara, OAİB Başkanı İsmail Yılmaz'ın yanı sıra Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan ve Rotterdam Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Ömer Tarık Gençosmanoğlu da katıldı.

OAİB Başkanı Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretime dayalı ihracatın çok önemli olduğunu belirterek, "Türkiye'deki ekonominin sıkıntılı olduğu bir dönemde bu tür organizasyonlar ülkenin ihracatı için çok önemli. Bu tür ihracatların artması lazım ki biz bu tür krizler karşısında hiçbir şey olmadan yolumuza devam edebilelim." dedi.

Bu tür organizasyonlara katılmanın Türkiye ekonomisine de büyük katkı sağlayacağını kaydeden Yılmaz, amaçlarının ürettikleri ürünleri Avrupa pazarına sunmak olduğunu söyledi.

Yılmaz, fuarda gördükleri değişik ürünleri de artık Türkiye'de üretmeye başladıklarını ifade ederek, "Bunlarla birlikte ihracatımızın daha da artacağını düşünmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Şehir merkezine uzak bir yer ve ulaşımın zor olmasına rağmen Türkiye standına gösterilen ilgiden memnun olduklarını aktaran Yılmaz, "Standımıza ilgi çok büyük ve güzel. Gün boyunca sürekli standımıza müşteriler gelip gidiyor." şeklinde konuştu.

Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan da "Hollanda dünyanın kesme çiçek ve yetiştirme alanında önde gelen ülkeleri arasında fakat Türk firmalarımız hem Hollanda'ya hem de dünyaya çiçek ihracatı yapıyorlar. Bu bizim için çok memnuniyet verici. Bizim özellikle çiçek süs bitkileri alanındaki ihracatımızın bu tür faaliyetlerle daha da artmasını diliyoruz." dedi.