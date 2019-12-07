Hollanda'da "Buzdan Heykeller" festivali
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Hollanda'da "Buzdan Heykeller" festivali

Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen "Buzdan Heykeller" festivali başladı.

07.12.2019 23:54 | Son Güncelleme: 07.12.2019 23:54
Hollanda'da

'nın kentinde düzenlenen "Buzdan Heykeller" festivali başladı.

Scheveningen ilçesindeki plajda organize edilen festivalde, "Karlar Ülkesi" isimli animasyon filmin karakterlerinden oluşan buzdan heykeller yoğun ilgi gördü.

Ziyaretçiler, sıcaklığın -15 derece olduğu 500 metrekarelik çadırın içindeki heykellerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Festival, 12 Ocak 2020'ye kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
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