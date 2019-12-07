Hollanda'da "Buzdan Heykeller" festivali
Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen "Buzdan Heykeller" festivali başladı.
Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen "Buzdan Heykeller" festivali başladı.
Scheveningen ilçesindeki plajda organize edilen festivalde, "Karlar Ülkesi" isimli animasyon filmin karakterlerinden oluşan buzdan heykeller yoğun ilgi gördü.
Ziyaretçiler, sıcaklığın -15 derece olduğu 500 metrekarelik çadırın içindeki heykellerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Festival, 12 Ocak 2020'ye kadar ziyaret edilebilecek.