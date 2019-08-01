Hollanda'da burka ve peçe yasağı yürürlüğe girdi; yasağı ihlal edene 150 euro ceza verilecek

Hollanda'da burka ve peçe yasağı yürürlüğe girdi; yasağı ihlal edene 150 euro ceza verilecek

Hollanda'da burka ve peçe yasağı yürürlüğe girdi. Yasağı ihlal edene 150 euro ceza verilecek

1.08.2019 12:06
Hollanda'da burka ve peçe yasağı yürürlüğe girdi; yasağı ihlal edene 150 euro ceza verilecek

Hollanda'da burka ve peçe yasağı yürülüğe girdi. 1 Ağustos itibarıyla uygulamaya başlanan yasa, okul, hastane, devlet daireleri ve toplu taşıma araçları gibi birçok kamuya açık alanda bu örtünün takılarak yüzün kapatılmasını yasakladı.

Fakat yasanın kapsamı sadece burka ve peçe ile sınırlı değil. Yüzü tam olarak örten motosiklet kaskları ve balaklava adındaki sadece gözlerin görülebildiği yüz maskeleri takmak da bu tür alanlarda artık mümkün değil. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et