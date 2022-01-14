Hollanda'da bir günde 35 bin 521 Kovid-19 vakası kaydedildi

Hollanda'da, son 24 saatte 35 bin 521 kişiye, Kovid-19 tanısı konuldu.

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) yaptığı açıklamaya göre, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Ülkedeki hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 1289'a inerken, yoğun bakımdaki hasta sayısının 335 olduğu ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede aralık 2021'den bu yana tam kapanma uygulamasına rağmen vaka sayısının artışı engellenemiyor.

AA / Selman Aksünger - Son Dakika Haberleri

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