Hollanda'da bir gemide 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi
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Hollanda'da bir gemide 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

24.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:29
Hollanda'da bir gemide 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Hollanda polisi, Rotterdam Limanı'nda düzenlediği operasyonda 1,5 ton uyuşturucu ele geçirdi.

Hollanda polisi, Rotterdam Limanı'nda düzenlediği operasyonda 1,5 ton uyuşturucu ele geçirdi.

Hollanda Kamu Savcılığından yapılan açıklamada, polisin, Rotterdam Limanı'nda Pakistan'dan gelen tuz yüklü bir gemiye operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyonda gemide 1,5 ton uyuşturucu ele geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, bunun şimdiye kadar bir operasyonda ele geçirilen en yüksek uyuşturucu miktarı olduğu kaydedildi.

Operasyonda 3 kişinin tutuklandığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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