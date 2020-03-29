Hollanda'da bir evde 4 Türk vatandaşının cesedi bulundu Hollanda'nın Breda kentinde bir evde Giresun nüfusuna kayıtlı büyükanne ile gelini ve 2 torununun cesetleri bulundu.

Hollanda'nın Breda kentine bağlı Etten - Leur ilçesindeki bir evde, Türkiye göçmeni bir büyükanne ile gelini ve 2 torununun cesetleri bulundu.

AİLE İÇİ ŞİDDET İDDİASI

Polis, cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı. Yerel medyaya göre, aile içi şiddet olasılığı üzerinde duruluyor.

Belçika sınırında yer alan kasabadaki olay, Cumartesi akşam saatlerinde meydana geldi. Bir telefon ihbarı üzerine Dassenburcht semtindeki eve giden polisler, içeride 4 cesetle karşılaştı.

GİRESUN NÜFUSUNA KAYITLILAR

Cesetlerin, aynı evde yaşayan büyükanne ile gelini ve 2 torununa ait olduğu belirtildi. Ölenlerin Giresun nüfusuna kayıtlı Kandemir ailesinin üyeleri olduğu öğrenildi.

Polis, olayın nedeninin henüz belli olmadığını belirterek, cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı. Yerel medya, ölümlerin, diğer aile üyeleri ile bağlantılı olma olasılığından söz ediyor.

"İLK KEZ BÖYLE BİR ACI OLAY YAŞIYORUM"

Etten - Leur Belediye Başkan Miranda de Vries, olay yerine gelerek mahalle sakinleri ile görüştü. Koronavirüs salgını nedeniyle, olay yeri incelemesi ve soruşturma için özel önlemler aldıklarını belirten belediye başkanı, "3 yıldır bu görevdeyim, ilk kez böyle acı bir olay yaşıyorum" dedi.