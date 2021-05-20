Hollanda'da bir blokta 40 ev ve cami yandı
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Hollanda'da bir blokta 40 ev ve cami yandı

Hollanda'da bir blokta 40 ev ve cami yandı
Anadolu Ajansı / Abdullah Aşıran - Haberler | Güncel

Hollanda'da bir konut bloğunda çıkan yangında 40 ev ve aynı blokta bulunan cami kullanılamaz hale geldi.

Hollanda'da bir konut bloğunda çıkan yangında 40 ev ve aynı blokta bulunan cami kullanılamaz hale geldi.

Yerel medyada çıkan haberde, Lahey kentindeki Schilderswijk semtinde bulunan bir konut bloğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı belirtildi.

Haberde, yangının blokta bulunan bir evde gece saat 03.00 sularında başladığı, itfaiye ekibinin olay yerine ulaştığında yangının birkaç eve daha yayıldığı ve aynı blokta Faslılara ait Al Fath Camisine de sıçradığı ifade edildi.

Yangında 40 evin yanı sıra caminin de kullanılamaz hale geldiği bilgisine yer verilen haberde, çoğunlukla Bulgar kökenlilerin oturduğu blokta yaklaşık 50 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Yangının itfaiye ekibi tarafından saat 13.00 civarında kontrol altına alındığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Aşıran

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