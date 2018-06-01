Hollanda'da Bakan Kaya Protestosuna Katılan 4 Kişi İçin Hapis ve Toplum Hizmeti Cezaları İstendi

Hollanda'da geçen yıl Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın sınır dışı edilmesini protesto amacıyla yapılan gösterilerde şiddete başvurmakla suçlanan Türkiye kökenli 4 kişi hakkında hapis ve toplum hizmetlerinde çalışma cezaları istendi.

Türkiye hükümetine mensup yetkililere, 16 Nisan 2017'de yapılan Anayasa Referandumu için Hollanda'da propaganda izni verilmemesini protesto etmek amacıyla Rotterdam kentinde düzenlenen gösteride şiddet kullanılmış, yaralananlar olmuştu.

Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önündeki gösteri sırasında şiddet kullandıkları görüntülerle belirlenen 6 kişi, Cuma günü hakim karşısına çıktı.

Savcı, olaylar sırasında yere düşen bir polis memurunun kafasına tekme attığını söylediği 37 yaşındaki Gökhan C'nin, "ağırlaştırılmış saldırı teşebbüsü" suçundan 5 ay hapisle cezalandırılmasını istedi.

Polise taş attıkları belirlenen 3 kişi hakkında da, 300 saat toplum hizmetinde çalışma cezası talep edildi.

Olaylara karışan 6 zanlıdan 2'sinin ise reşit olmadığı yani ceza ehliyetleri bulunmadığı belirtildi.



Rotterdam'da 11 Mart 2017 akşamı yaşanan olay sırasında yerdeyken tekmelere maruz kalan ve boynunda hasar oluşan polise de, 400 euro tazminat ödenmesi istendi.

Yargıç, 2012 yılından bu yana Hollanda'da yaşayan ve iskele kurucusu olarak çalışan Gökhan C.'nin düzenli bir hayatı olduğunu belirterek, olaylara karışmasını şaşırtıcı bulduğunu söyledi.

'Oraya hiç gitmemeliydim'

Yerdeki polise tekme attığı ana ilişkin görüntüleri mahkeme salonunda izleyen Gökhan C., "Korkunç, özür dilerim. Oraya hiç gitmemeliydim" dedi.

Türkiye kökenli zanlı, ortalığı sakinleştirmek isterken polisten cop yediğini, o panik sırasında istemeden polise tekme attığını savundu.

Mahkeme, davayı 2 gün içinde karara bağlayacak.

Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumu öncesi Hollanda makamlarının propaganda yapma izni vermediği bakan Kaya, kara yoluyla Almanya'dan Rotterdam'a gelmişti.

Rotterdam Başkonsolosluğu'na gidişine izin verilmeyen Bakan Kaya, "istenmeyen kişi" ilan edilerek, polis gözetiminde Almanya'ya geri gönderilmişti.

Bu sırada AKP'li temsilciler tarafından Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önüne çağrılan bir grup Türkiye kökenli göçmen işe polis arasında çatışma yaşanmıştı.

Bakanlara propaganda izni verilmemesi ve sonrasında yaşanan gelişmeler, Türkiye ile Hollanda arasında diplomatik krize yol açmış, her iki ülke de büyükelçilerini geri çekmişti.

Ankara-Lahey ilişkileri halen maslahatgüzar düzeyinde yürütülüyor.