Hollanda'da bağ evinin bodrumunda 'kıyameti bekleyen aile' zorla alıkonulmuş
Hollanda'da bir bağ evinin bodrumunda aynı aileden 6 kişiyi 9 yıldır alıkoyan zanlı tutuklandı.
Hollanda'da bir bağ evinin bodrumunda aynı aileden 6 kişiyi 9 yıldır alıkoyan zanlı tutuklandı.
İhbar üzerine Drenthe bölgesindeki eve operasyon düzenleyen polis 58 yaşında bir adamla yaşları 18 ila 25 arasında değişen 6 kişiyi gizli bir bölmede tutulurken bulmuştu. İlk açıklamalar, bağ evinde saklanan insanların 'kıyameti beklediği' yönündeydi. Euronews.com'da Görüntüle