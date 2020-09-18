Hollanda'da araç içinde vurulan kişinin Türk olabileceği iddia edildi
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Hollanda'da araç içinde vurulan kişinin Türk olabileceği iddia edildi

Hollanda'nın Rotterdam kentinde dün akşam yaşanan olayda araç içerisinde rahatsız olduğu düşünülen kişinin defalarca vurulduğu ortaya çıktı.

Hollanda'da araç içinde vurulan kişinin Türk olabileceği iddia edildi
18.09.2020 17:28 | Son Güncelleme: 18.09.2020 17:28

Hollanda'nın Rotterdam kentinde dün akşam yaşanan olayda araç içerisinde rahatsız olduğu düşünülen kişinin defalarca vurulduğu ortaya çıktı. Araç içinde vurulan kişinin Türk olabileceği iddia edildi.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Rotterdam'ın Feyenoord bölgesinde dün akşam 21: 00 sularında meydana gelen olayda park halindeki aracın içinde ağır yaralı halde bulunan şahıs tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olay, yoldan geçen görgü tanıklarının Paralelweg'de park halindeki gri renkli aracın içerisinde rahatsız bir adam gördüklerini bildirmesiyle ortaya çıkarken, olay yerine gelen sağlık ekipleri şahısın bir çok defa ateşli silahla vurulduğunu tespit etti.

Sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybeden kişinin kimliği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, kaynaklardan edinilen bilgilere göre Türk kökenli olduğu iddia ediliyor. - ROTERDAM

Kaynak: İHA

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