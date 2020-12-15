Hollanda'da Amsterdam Ayasofya Camisi'ne saldırı düzenlendi
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Hollanda'da Amsterdam Ayasofya Camisi'ne saldırı düzenlendi

15.12.2020 14:59 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:02
Hollanda'da Amsterdam Ayasofya Camisi'ne saldırı düzenlendi

Hollanda'da Milli Görüş Federasyonuna (MGNN) bağlı Amsterdam Ayasofya Camisi'ne saldırıda bulunuldu.

Hollanda'da Milli Görüş Federasyonuna (MGNN) bağlı Amsterdam Ayasofya Camisi'ne saldırıda bulunuldu.

Ayasofya Camisi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gazi Cırık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece caminin camlarının parke taşlarıyla kırıldığını söyledi.

Cırık, "Saldırgan dün gece yatsı namazından sonra gelmiş. Özellikle kış aylarında havanın erken kararmasından faydalanan saldırgan yüzünün kolayca görülmemesi için elbiseleriyle kamufle etmiş." dedi.

Kamera görüntülerini polisle paylaşacaklarını belirten Cırık, gün içinde suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Daha önce Federasyona bağlı diğer camilerde benzer saldırılar olduğunu belirten Cırık, endişeli olduklarını belirterek Amsterdam Belediyesinden caminin güvenliğinin ve çevresindeki sokak lambalarının artırılması talebinde bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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