Hollanda'da Alkmaar'ın liderlik itirazı kabul edilmedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hollanda'da Alkmaar'ın liderlik itirazı kabul edilmedi

Korona virüs nedeniyle ligleri devam ettirmeyen ve iptal kararı veren Hollanda Futbol Federasyonu, Ajax'ı her 2 maçta mağlup ettiğini söyleyerek lider olması gerektiği için itiraz eden AZ Alkmaar'ın itirazını kabul etmedi.

Hollanda'da Alkmaar'ın liderlik itirazı kabul edilmedi
25.05.2020 23:12 | Son Güncelleme: 25.05.2020 23:15

Korona virüs nedeniyle ligleri devam ettirmeyen ve iptal kararı veren Hollanda Futbol Federasyonu, Ajax'ı her 2 maçta mağlup ettiğini söyleyerek lider olması gerektiği için itiraz eden AZ Alkmaar'ın itirazını kabul etmedi.

Hollanda Futbol Federasyonu, AZ Alkmaar'ın itirazını kabul etmedi. Geçtiğimiz ay korona virüs sebebiyle ligleri iptal ettiğini ve sıralamayı aynen kabul ederek şampiyon ilan edilmeyeceğini açıklayan Hollanda Futbol Federasyonu'na AZ Alkmaar'dan itiraz geldi. Ajax'ı sezon içinde her 2 maçta da yendiğini belirterek lider olmayı ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne lider olarak katılmaları gerektiğini belirten AZ Alkmaar'ın bu talebi, federasyon tarafından kabul görmedi. Ligde 56 puanı bulunan iki takımdan Ajax'ın 45 averajı bulunurken AZ Alkmaar'ın ise averajı ise 37. Alkmaar sezonun ilk maçında sahasında Ajax'ı 1-0 mağlup ederken, ligin ikinci yarısında oynanan maçı da deplasmanda 2-0 kazanmayı başarmıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı Haber
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Gaziantep'te rehavet koronavirüs vakalarını artırdı! Bir günde 56 vaka Haber
Gaziantep'te rehavet koronavirüs vakalarını artırdı! Bir günde 56 vaka
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi Haber
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu Haber
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Ali Babacan, 'Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?' sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz Haber
Ali Babacan, "Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu Haber
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm
17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm
Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı
Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı
Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor
Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var
İstanbul'da sosyal mesafeli yeni döneme hazırlık başladı
İstanbul'da sosyal mesafeli yeni döneme hazırlık başladı
Diyarbakır polisi, terör örgütü PKK'nın Ramazan Bayramı'nı kana bulama planlarını suya düşürdü
Diyarbakır polisi, terör örgütü PKK'nın Ramazan Bayramı'nı kana bulama planlarını suya düşürdü
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı...
Gençlerin bayram gezintisi 9 bin TL ceza ile sonuçlandı
Gençlerin bayram gezintisi 9 bin TL ceza ile sonuçlandı
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyen gençler, mahallede futbol maçı yaptı
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyen gençler, mahallede futbol maçı yaptı
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Temel Karamollaoğlu'nun 'Demokrasi' çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Milli boksör, birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdükten sonra 'Gözünüz aydın' tweeti atmış
Milli boksör, birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdükten sonra "Gözünüz aydın" tweeti atmış
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin 'FETÖ projesi' suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin "FETÖ projesi" suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması
Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti
Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü
Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü
Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor
Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Mustafa Destici Mehmet Cahit Turhan Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sezen Aksu Bergüzar Korel Kenan İmirzalıoğlu
Spor Neymar Ali Koç Fatih Terim Bülent Uygun Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su Bayram Jandarma Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Hollanda'da Alkmaar'ın liderlik itirazı kabul edilmedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 23:15:50. #1.15#
title