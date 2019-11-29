Hollanda'da alışveriş merkezinde bıçaklı saldırılar: Yaralılar var
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BBC

Hollanda'da alışveriş merkezinde bıçaklı saldırılar: Yaralılar var

Hollanda'nın Lahey kentinde bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırılar düzenlendi.

29.11.2019 22:55 | Son Güncelleme: 29.11.2019 23:30
Hollanda'da alışveriş merkezinde bıçaklı saldırılar: Yaralılar var

'nın kentinde bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırılar düzenlendi.

Polis, saldırılar sonucu yaralananlar olduğunu açıkladı.

Hudson's Bay adlı alışveriş merkezinde Cuma akşamı yerel saatle 19: 45'te düzenlenen saldırılar sırasında mağazaların Black Friday (Kara Cuma) satışları nedeniyle çok dolu olduğu bildiriliyor.

Lahey Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada ise "Lahey'de Grote Markt Caddesi'nde bıçaklı saldırılar sonucu yaralananlar var. Acil servis birimleri olay yerinde" denildi.

Polis daha sonra da, bıçaklı saldırılarla ilgili olarak 45-50 yaşlarında bir şüphelinin arandığını açıkladı.

BBC
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