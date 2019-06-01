Hollanda'da "Açık Çatı Günleri" etkinliği

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, Rotterdamse Dakendagen Vakfı tarafından bu yıl beşinci kez "Açık Çatı Günleri" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, şehir merkezindeki 20 binanın düz olarak inşa edilen çatıları halka açıldı.

Yeşillik düzenlemeleriyle parkı andıran çatılara çıkma imkanı bulan ziyaretçiler, kenti ve manzarayı izledi.

Binalardan birinin çatısında ise halka açık iftar organize edildi.

Rotterdam şehir merkezinde yaklaşık 150 futbol sahası büyüklüğünde düz çatı bulunuyor.

Etkinlik yarın da devam edecek.

Kaynak: AA