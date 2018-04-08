Hollanda'da "Açık Cami Günü" Etkinliği - Schiedam

Avrupa'da son yıllarda artan Müslümanlarla ilgili ön yargıları yok etmek için Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı Yıldız İslam Merkezi'nin (YİM) düzenlediği "Açık Cami Günü" etkinliğinde çoğunluğu ilk defa camiyi ziyaret eden farklı inançlara mensup Hollandalılar bir araya geldi.

Cami Başkanı Zekeriya Budak ve yöneticiler, camiyi ziyaret edenlere İslam ve Müslümanlar hakkında bilgi verdi.

YİM'in sonradan Müslüman olan koordinatörü Jeffrey Xavier, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Açık Cami Günü etkinliğini Hollandalılara İslamiyet'i anlatmak ve camideki faaliyetler hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlediklerini belirtti.

Farklı inançlara mensup Hollandalıları el afişleri ile Açık Cami Günü'ne davet ettiklerini ifade eden Xavier, "Onlara mescidin dışında bulunan lokalleri ve içindeki faaliyetleri gösterdik ve anlattık. Ziyaretçilerin hepsi olumlu tepkiler vererek camiden ayrıldılar. Başarılı bir gün olduğunu düşünüyorum." dedi.

Camiyi ilk defa ziyaret eden Caroline Kruijs, "Daha önce hiç camiye gitmediğim için bu ziyarete çok açıktım çünkü nasıl bir yer olduğunu bilmek istiyordum. Çevrenin camiye ilgisi, verilen eğitim, yapılan insani yardımlar ve çalışan onca gönüllü beni çok etkiledi. Bu kadar beklemiyordum. Beni en çok etkileyen Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilen ve okuyan kişi, samimiyet ve caminin temiz olması oldu." ifadesini kullandı.

Ziyaret öncesi caminin sadece namaz kılınan bir yer olduğunu zanneden John van Sliedrecht, "Caminin mescid bölümünün dışında semtteki insanları buluşturan bir merkez olması benim için en büyük sürpriz oldu. Çok sayıda gönüllü büyük bir organizenin olması ve gönüllülerden oluşmasına rağmen herşeyin disiplin içerisinde yapılmasına hayran kaldım." diye konuştu.

Elisa Gielen ise "Caminin cok güzel olduğunu tahmin ediyordum ama beklediğimden çok daha büyüktü. İslam ve cami hakkında yapılan bilgilendirme çok iyi oldu. Türk kültürünü biliyorum ama içerisinde bulununca daha çok şey gördüm." dedi.

Cami turu ve ikramlarla son bulan programda ziyaretçiler, caminin avlusunda hafta sonu yapılan eğitim fuarını da gezdi.