Hollanda'da Aa Foto Muhabirine Ödül

Hollanda'da düzenlenen World Press Photo (WPP) 2019 Basın Fotoğrafçılığı yarışmasında, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Elif Öztürk "Spor Hikayeleri" kategorisinde üçüncü oldu.

Sonuçları başkent Amsterdam'da yapılan basın toplantısıyla duyurulan yarışmada AA foto muhabiri Öztürk, "Kırkpınar Oil Wrestling Festival" serisi ile "Spor Hikayeleri" kategorisinde üçüncülüğe layık görüldü.

Yarışmada ödül kazanan ilk Türk kadın foto muhabiri olan Öztürk, "Türkiyeden ilk defa bu ödülü kazanan kadın foto muhabiri olduğum için çok onur duydum." dedi.

Öztürk, desteklerinden dolayı kuruma ve editörlerine teşekkür etti.

Ödül alan fotoğraflar 45 ülkede düzenlenen sergilerle her yıl 4 milyondan fazla izleyiciyle buluşuyor.

WPP, Hollanda Foto Muhabirleri Vakfı tarafından, Hollanda Kraliyet ailesinin desteğiyle organize ediliyor.

Kaynak: AA