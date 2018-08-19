Hollanda'da 39. Uluslararası Havai Fişek Festivali

Hollanda'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Havai Fişek Festivali kapsamında gerçekleştirilen yarışmayı İngiltere kazandı.

Lahey kenti sahilinde, Uluslararası Havai Fişek Festivali Scheveningen Vakfı tarafından organize edilen ve dört gün süren festivale bu yıl Hollanda, Avusturya, Çin, İngiltere, Japonya, Belçika, Almanya ve İspanya katıldı.

Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu İngiltere'nin birinciliği elde ettiği yarışmada İspanya ikinci, Çin ise üçüncü oldu. Yarışmada geçen sene birinciliği İspanya kazanmıştı.

Avrupa'nın en büyük havai fişek organizasyonu kabul edilen ve büyük ilgi gören festivale her yıl yüzbinlerce kişi katılıyor.

Kuzey Denizi'nde gemide düzenlenen festivalin yarışma bölümüne katılan takımlar, 15'er dakikalık süre zarfında patlattıkları havai fişeklerle hünerlerini sergilemeye çalışıyor.