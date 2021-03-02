300 yıl önce yazılan şifreli mektubun ölüm raporu olduğu ortaya çıktı
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300 yıl önce yazılan şifreli mektubun ölüm raporu olduğu ortaya çıktı

02.03.2021 16:16 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:05

Hollanda'da keşfedilen sandık içindeki bir mektup heyecan yarattı. 300 yıllık mektubun şifreli olduğunu fark eden uzmanlar, şifreyi kırmak için X ışını tarayıcısı kullandı. Şifresi kırılan mektubun bir ölüm raporu olduğu ortaya çıktı.

Lahey kentinde keşfedilen şifreli mektubun yer aldığı sandık heyecan yarattı. Lahey'deki uzmanlar 1689 ve 1706 yılları arasında gönderilen ve 577 adet şifreli mektubun yer aldığı sandıktaki gizemi çözmek için harekete geçti. Sandıktan bir adet şifreli mektubu seçen uzmanlar, mektuba zarar vermeden şifreyi çözmek için özel yazılım kullandı. Uzmanlar, 300 yıl aradan sonra ilk kez açmayı başardıkları mektupların 'harf kilitleme tekniği' ile katlandığını ortaya çıkardı.

X-IŞINI TARAYICISI KULLANILDI

Uzmanlar, X ışını tarayıcı ve yazılım tekniği kullanarak, 31 Temmuz 1697 tarihli şifreli katlanmış mektubun içeriğini fiziki olarak açmadan içindeki gizemi çözdü. Mektubun içeriğinde, Jacques Sennacques adlı bir kişi Daniel Le Pers'in ölüm raporunun bir kopyasını Lahey'de bir Fransız tüccar olan kuzeni Pierre Le Pers'e gönderdiği ortaya çıktı.

300 yıl önce yazılan şifreli mektubun ölüm raporu olduğu ortaya çıktı

HİÇ GÜN IŞIĞI GÖRMEMİŞ

Mektup dolu sandığın, Simon de Brienne adında bir posta müdürü ve postası eşi Marie Germain'e ait olduğu ve 1926'da Lahey'deki Museum voor Communicatie tarafından satın alındığı belirtildi. Araştırmacılar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gün ışığını hiç görmemiş ve alıcısına hiç ulaşmamış samimi bir hikayeyi okumak için sanal açılımı kullanmak gerçekten olağanüstü" dedi.

300 yıl önce yazılan şifreli mektubun ölüm raporu olduğu ortaya çıktı
300 yıl önce yazılan şifreli mektubun ölüm raporu olduğu ortaya çıktı
300 yıl önce yazılan şifreli mektubun ölüm raporu olduğu ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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