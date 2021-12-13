Hollanda'da 271 gün sonra 4 siyasi parti koalisyon için anlaştı

Hollanda'da 17 Mart'taki genel seçimlerin ardından geçici Başbakan Mark Rutte'nin liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Demokratlar 66 (D66), Hristiyan Demokrat Parti (CDA) ve Ortodoks Hristiyan Birliği Partisi (CU), koalisyon hükümeti kurulması konusunda anlaştı.

Hollanda'da geçici Başbakan Mart Rutte ve kabinesinin meclisin yaptığı soruşturma sonucu çocuk bakım ödeneği alan 30 binden fazla göçmen kökenli aileyi dolandırıcılıkla suçlayarak zarara uğrattığının ortaya çıkması ile 15 Ocak'ta istifa etmesinin ardından 17 Mart'ta genel seçim yapılmıştı. Siyasi krizin 271 gündür devam ettiği Hollanda'da, Rutte'nin liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Demokratlar 66 (D66), Hristiyan Demokrat Parti (CDA) ve Ortodoks Hristiyan Birliği Partisi (CU) koalisyon hükümeti kurulması konusunda anlaştı. Yeni kurulacak hükümete yüksek ihtimalle Rutte'nin başbakanlık edeceği ifade edilirken, koalisyon 2017'den bu yana iktidarda olan dört partiden oluşacak.

Söz konusu koalisyon anlaşmasının salı günü söz konusu partilere gönderilmesi ve çarşamba günü ayrıntılı olarak kamuoyuna açıklanması bekleniyor. - AMSTERDAM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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