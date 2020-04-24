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Mark Rutte, Hollanda, Futbol, Spor, Haber

Hollanda'da 2019-2020 futbol sezonu iptal edildi

Hollanda'da 2018-2019 sezonu profesyonel futbol ligleri iptal edildi ve maçların oynanmamış sayılmasına karar verildi.

24.04.2020 19:47 | Son Güncelleme: 24.04.2020 19:47
Hollanda'da 2019-2020 futbol sezonu iptal edildi

Hollanda'da 2018-2019 sezonu profesyonel futbol ligleri iptal edildi ve maçların oynanmamış sayılmasına karar verildi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin 1 Eylül'e kadar ülkede herhangi bir spor organizasyonunun yapılamayacağını açıklamasının ardından Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB), son kararını kulüplere bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, Eredivisie ve Eerste Divisie başta olmak üzere tüm futbol organizasyonlarının mevcut sezonları iptal edildi ve maçların oynanmamış olarak sayılmasına karar verildi. Şampiyon bir takım belirlenmeyeceğinin ifade edildiği açıklamada, küme düşme ve bir üst lige çıkma da olmayacak.Gelecek sezon Hollanda'yı UEFA organizasyonlarında temsil edecek takımlar ise Eredivisie'nin mevcut puan durumuna göre seçilecek ve organizasyonlara katılan takımlar, UEFA'dan kazandıkları katılım ücretlerini tüm takımlara eşit olarak paylaştıracak.


Kaynak: DHA

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