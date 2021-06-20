SCHEVENİNGEN - Hollanda'da "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla gösteri düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SCHEVENİNGEN - Hollanda'da "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla gösteri düzenlendi

Anadolu Ajansı / Abdullah Aşıran - Haberler | Güncel

Hollanda'da "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla gösteri düzenlendi.

Hollanda'da "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla gösteri düzenlendi.

Lahey kentinin Scheveningen ilçesinde sahil kenarında düzenlenen gösteride bu zamana kadar hayatını kaybeden yaklaşık 44 bin mülteciyi anmak için bazılarının üzerinde mültecilerin isimlerinin yazılı olduğu tahtadan sembolik mezar taşları dikildi.

Gösteride yapılan konuşmalarda, mültecilerin hikayeleri anlatıldı.

Her bir sembolik mezar taşının, Avrupa'ya göç yolunda boğulan ya da sınırlarda can veren mültecileri unutmamak adına dikildiği ve bir ismi temsil ettiği ancak bunlardan çoğunun, hayatını kaybeden mültecilerin çoğunun kimlikleri belli olmadığından isimsiz olduğu belirtildi.

Gösteriye katılanlar, hayatlarını kaybeden mültecileri anmanın ve unutmamanın yeterli olmadığını vurgulayarak, tüm mültecilerin hayatları kurtulana dek mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

SCHEVENİNGEN - Hollanda'da '20 Haziran Dünya Mülteciler Günü' dolayısıyla gösteri düzenlendi
SCHEVENİNGEN - Hollanda'da '20 Haziran Dünya Mülteciler Günü' dolayısıyla gösteri düzenlendi
SCHEVENİNGEN - Hollanda'da '20 Haziran Dünya Mülteciler Günü' dolayısıyla gösteri düzenlendi
SCHEVENİNGEN - Hollanda'da '20 Haziran Dünya Mülteciler Günü' dolayısıyla gösteri düzenlendi
SCHEVENİNGEN - Hollanda'da '20 Haziran Dünya Mülteciler Günü' dolayısıyla gösteri düzenlendi
SCHEVENİNGEN - Hollanda'da '20 Haziran Dünya Mülteciler Günü' dolayısıyla gösteri düzenlendi
SCHEVENİNGEN - Hollanda'da '20 Haziran Dünya Mülteciler Günü' dolayısıyla gösteri düzenlendi
SCHEVENİNGEN - Hollanda'da '20 Haziran Dünya Mülteciler Günü' dolayısıyla gösteri düzenlendi
SCHEVENİNGEN - Hollanda'da '20 Haziran Dünya Mülteciler Günü' dolayısıyla gösteri düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Aşıran

Son dakika haberi: Baskında el konulan kumar parasını geri almak için polisin elini ısırdı
Son dakika haberi: Baskında el konulan kumar parasını geri almak için polisin elini ısırdı
Nokta atışı yaptı! Kartal'daki depremi bilen deprem uzmanından yeni tahmin
Nokta atışı yaptı! Kartal'daki depremi bilen deprem uzmanından yeni tahmin
Kabusu yaşadı! Güvenlik görevlisi kadın 'sürtünme yoluyla taciz' iddiasıyla karakola koştu
Kabusu yaşadı! Güvenlik görevlisi kadın "sürtünme yoluyla taciz" iddiasıyla karakola koştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Deniz Poyraz Muharrem İnce Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Selçuk Tekay Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Yiğit Şardan Nihat Özdemir Christian Eriksen Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SCHEVENİNGEN - Hollanda'da "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla gösteri düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 19:52:59. #1.15#

title